Il presidente Antonini vuole comprare l’Acireale: tifosi in allarme, che fine farà il calcio a Trapani?

Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio e degli Shark di basket vuole comprare anche l’Acireale Calcio che entro domani dovrebbe rispettare le scadenze imposte dalla Lega e iscriversi al campionato di Serie D. L’imprenditore romano ha offerto all’attuale patron acese 600 mila euro per rilevare il club e altri 400 per coprire il monte debiti.

La notizia ha messo in visibile allarme i tifosi del Trapani che in Serie C meridionale partirà già con 8 punti di penalizzazione e dovrà recuperare in fretta un gap notevole per mettersi al pari con le avversarie.

Che succederà adesso in casa trapanese? C’è anche da tener conto della regola imposta dalle Federazioni Nazionali e della Uefa: dall’inizio della stagione 2028-29 non saranno più ammesse le multiproprietà nel calcio italiano. L’articolo 16-bis delle Noif recita: “Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado”.

A questo punto chi segue le sorti del calcio siciliano e nazionale si chiede: quindi il Trapani sarà venduto?