Il presidente Fip Petrucci in visita a Polonara

agenzia

Visita per testimoniargli "l'affetto di tutto il movimento"

ROMA, 17 GIU – Il Presidente della Federazione italiana pallacanestro Giovanni Petrucci si è recato questa mattina nell’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna per visitare Achille Polonara, atleta della Virtus Segafredo Bologna e della Nazionale, al quale é stata diagnosticata una leucemia mieloide. “Il Presidente Petrucci ha inteso testimoniare l’affetto di tutto il movimento della pallacanestro italiana nei confronti di Achille – si legge in una nota – esprimendo parole di solidarietà, incoraggiamento e sostegno. La Fip abbraccia Achille e la sua famiglia in questo particolare momento”.

