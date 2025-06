Il Real presenta Huijsen, è il giorno più bello della mia vita

agenzia

Il 20enne difensore ex Juve esordirà già al Mondiale per club

ROMA, 10 GIU – “Arrivo nel miglior club del mondo e sono qui per dare tutto. Lavorerò duro rimanendo umile, e spero di vincere molti trofei insieme, a partire dal Mondiale per Club. Il Real Madrid è il club della mia vita e spero di rimanere qui per molti anni”. Così si è espresso nella conferenza stampa della sua presentazione il difensore ventenne Dean Huijsen, che dopo le esperienze alla Juventus e alla Roma e l’ultima stagione in Premier League al Bournemouth è stato acquistato dal Real Madrid per rinforzare il reparto arretrato di Xabi Alonso. Huijsen è reduce dalla Final Four di Nations League, dove è stato titolare in semifinale e finale nella Spagna contro la Francia e il Portogallo di Nations League con la Roja, e ora partirà con i blancos per il torneo negli Usa. Il presidente del Real, Florentino Pérez, ha elogiato l’arrivo di un giocatore che suscita “l’ammirazione di tutti gli appassionati di calcio” e di un difensore centrale “moderno” ed “elegante”. “È il giorno più bello della mia vita, è un sogno essere qui – ha detto ancora il giocatore -. Credo di essere in sintonia con lo stile di calcio che Xabi Alonso vuole sviluppare. Sono un ragazzo tranquillo ma ho molta ambizione”.

