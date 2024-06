Il Real vince la sua 15/a Champions, Dortmund battuto 2-0

agenzia

A Wembley tedeschi piegati nella ripresa da Carvajal e Vinicius

ROMA, 01 GIU – Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2023/24, la sua 15/a, e la quinta da allenatore per Carlo Ancelotti, battendo 2-0 il Borussia Dortmund a Wembley. Nel primo tempo, tutte le occasioni le ha avute il Borussia, aggressivo e veloce negli affondi: Adeyemi è stato due volte molto pericoloso, Fuellkrug ha colpito un palo ma da posizione sospetta, e Sabitzer nel finale. Courtois ha fatto il suo per difendere lo 0-0, mentre i compagni non hanno mai tirato in porta. La musica è cambiata nella ripresa, col Real più attento e offensivo grazie alle giocate di Vinicius e Rodrygo. Il Borussia soffre, cerca di reagire e alla fine capitola, per un colpo di testa di Carvajal al 27′ su corner di Kroos. Il 2-0 che ha chiuso la sfida è arrivato al 38′, con Vinicius.

