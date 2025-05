Il Real vince, ma Ancelotti e Modric fanno piangere il Bernabeu

agenzia

2-0 a Real Sociedad con doppietta Mbappé, due leggende lasciano

ROMA, 24 MAG – “Ancelotti e Modric fanno piangere il Bernabeu”. Il titolo dell’edizione online di ‘Marca’ sintetizza al meglio cosa sia successo oggi nello stadio del Real Madrid. La squadra ‘merengue’ ha battuto 2-0 la Real Sociedad con doppietta di Kylian Mbappé, ormai vicino ad aggiudicarsi la Scarpa d’Oro (solo ‘Momo’ Salah può soffiargliela, se domani segnerà una tripletta contro il Crystal Palace), ma la scena è stata tutta per Carlo Ancelotti e Luka Modric, l’allenatore e il calciatore più titolati nella storia del Real, due leggende del club, e per Lucas Vazquez, anche lui al passo d’addio nel club che lo ha cresciuto e poi lanciato nel calcio che conta. Ancelotti al suo ingresso in campo ha ricevuto un’autentica ovazione, mentre in una delle due curve compariva un mega-striscione con la sua immagine e la scritta “Grazie Carletto”. Nel secondo tempo ci sono poi state le sostituzioni di Lucas Vazquez e Modric, entrambi schierati nella formazione titolare ed entrambi in lacrime al momento di uscire. Nel caso del croato tutti i giocatori, compresi quelli della squadra avversaria, si sono disposti in modo da formare il ‘pasillo de honor’ per applaudire l’ex Pallone d’oro che usciva dal campo. Ai bordi del quale erano ad attenderlo la famiglia al completo e l’ex compagno Toni Kroos arrivato al Bernabeu appositamente per rendergli omaggio: tra i due c’è stato un lungo abbraccio. Molti, fra il pubblico e in panchina, non sono riusciti a trattenere le lacrime, ha pianto perfino il presidente Florentino Perez quando a fine partita Carlo Ancelotti (anche lui commosso) si è portato in mezzo al campo e, microfono in mano, si è rivolto a tutto il ‘Bernabeu’ dicendo, fra le altre cose, che “per me non è semplice parlare oggi, ma è stato straordinario vivere con voi, una storia indimenticabile, nessuno potrà dimenticare i giorni che ho passato qui. Vi amo tanto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA