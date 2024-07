Il Rennes annuncia Ostigard, ex Napoli firma per 3 anni

agenzia

Il norvegese "dopo 2 anni meravigliosi pronto a nuova avventura"

ROMA, 30 LUG – Il difensore norvegese Leo Ostigard ha firmato per tre anni con il Rennes, ha annunciato il club di Ligue 1, confermando ufficialmente la chiusura delle operazioni di trasferimento dal Napoli, dove ha disputato le ultime due stagioni. A soli 25 anni, il centrale della nazionale scandinava indosserà una nuova maglia dopo quelle di Molde, Brighton, St.Pauli, Coventry, Stoke e Genoa prima di laurearsi campione d’Italia nel 2023 col Napoli di Spalletti. “Ho trascorso due anni meravigliosi al Napoli, ma sentivo che era il momento di cambiare per continuare ad avere un impiego in campo all’altezza delle mie ambizioni – le parole del giocatore -. È un nuovo campionato, un nuovo Paese, tutto sarà nuovo per me ma sono pronto per questa nuova sfida. Ho scoperto uno stadio molto bello, Non vedo l’ora di iniziare la stagione”. “Dalla Norvegia a Napoli, per sempre campione d’Italia. In bocca al lupo Leo”, scrive il club italiano in un post sui social. “Leo è un giocatore determinato, che non si arrende mai e che saprà trasmettere la sua rabbia a tutto lo spogliatoio”, ha commentato il presidente esecutivo del Rennes, Olivier Cloarec.

