Il rinnovato Catania all’esame Cerignola: tutti convocati gli ultimi acquisti

SERIE C

Fischio di inizio alle 15. Ieri la visita del presidente Pelligra per caricare la squadrta

Il rinnovamento rossazzurro avrà fine domani in coincidenza con la chiusura del mercato invernale. La partita di oggi a Cerignola (via alle 15) assume un’importanza più che mai strategica per capire se chi è rimasto potrà accelerare dopo un periodo in cui si sono persi i punti fondamentali per restare agganciati alle posizioni di vertice e se chi arriva sarà davvero funzionale al progetto tecnico di Toscano che guarda al ringiovanimento dell’organico per assicurarsi una programmazione più solida nel tempo ed efficace in termini di rendimento e dunque di risultati.

Gli avversari di oggi hanno inanellato dieci risultati utili di fila e non per caso si trovano a ridosso del primo posto oggi distante due soli punti. A Cerignola hanno tempestato la città di manifesti per invitare quanto più pubblico è possibile allo stadio. Perchè quando arriva il Catania la partita non è come le altre. Mai.

L’ex tecnico rossazzurro, Peppe Raffaele, è stato chiaro sul confronto di oggi: «Affronteremo una squadra di grande livello che in questo momento accusa un po’ di ritardo dalle zone alte, ma il Catania ha elementi di provata esperienza, a noi servirà offrire una prestazione di alto livello per ottenere un risultato». Il Cerignola ha tutti a disposizione (c’è il ballottaggio tra Greco e Saracco per il ruolo di portiere) e gli occhi dei tifosi di casa ma anche dei 200 che arriveranno in Puglia saranno puntati sull’attaccante D’Andrea, appena transitato dal Catania al Cerignola, tornando in un ambiente in cui appena una stagione addietro aveva messo a segno 12 gol mentre a Catania tra infortuni e occasioni mancate ha fallito l’obiettivo di diventare un riferimento nella fase offensiva.

Il Catania ha dovuto rinunciare a sei uomini più o meno funzionali al gioco di Toscano (Luperini, Bethers, Di Gennaro, Stoppa, Lunetta, Sturaro, Farroni) ma in gruppo sono stati inseriti i nuovi: Frisenna in mediana e Dal Fabro in difesa potrebbero anche giocare uno scampolo di gara dall’inizio o in corsa, Dalmonte e Allegretto sono ormai rossazzurri a tutti gli effetti anche se quest’ultimo è stato annunciato nelle scorse ore e se non dovesse essere necessario stara a studiare ai bordi del campo i nuovi compagni e le esigenze tattiche del suo nuovo allenatore dopo aver affrontato il Catania nei giorni scorsi con la casacca del Picerno. Ieri a Misterbianco, prima della partenza in aereo per Bari, è arrivato anche il presidente Ross Pelligra che si è intrattenuto in campo con tutta la squadra e prima della rifinitura ha voluto conoscere i nuovi arrivati.

Duecento i tifosi in arrivo da Catania. Per ottimizzare l’aggregazione dei tifosi ospiti in un’unica area per poi trasferire i sostenitori rossazzurri allo stadio di Cerignola l’itinerario consigliato è percorrere l’autostrada A2 fino all’uscita di Atena Lucana, poi la strada Statale 598 direzione Potenza, la Statale 658 e 655 fino all’uscita di Candela, luogo di ritrovo. Qui i tifosi saranno poi guidati fino allo stadio dalle forze dell’ordine.