Il Sassuolo a Cremona con il centrocampo da inventare

agenzia

Grosso perde Thorstvedt, Skjellerup e lo squalificato Koné

BOLOGNA, 28 AGO – Alle assenze – previste – di Thorstvedt e Skjellerup si aggiunge quella dello squalificato Konè, che obbliga Fabio Grosso a ridisegnare il centrocampo. È questa la principale emergenza in casa Sassuolo, che domani alle 18.30 sarà impegnata a Cremona, per una sfida fra matricole. Iannoni, che rientra, insidia Lipani, tra i nuovi arrivati possibile debutto dal 1′ per Vranckx, cui potrebbe subentrare Matic.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA