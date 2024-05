Il Southampton torna in Premier League dopo un solo anno

agenzia

Battuto 1-0 il Leeds nella finale dei playoff di Championship

LONDRA, 26 MAG – A un anno dalla retrocessione in Championship, la serie B inglese, il Southampton torna in Premier League grazie al successo per 1-0 sul Leeds di Gnonto (in campo dall’inizio, e sostituito al 21′ st) nella finale dei playoff giocata a Wembley. Autore del gol-partita è stato Adam Armstrong nel corso del primo tempo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA