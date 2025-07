Il tecnico catanese Salvo Bianchetti a Nanchino a insegnare calcio ai giovanissimi cinesi

Sport

L'allenatore in panchina con il Catania in tutte le categorie e in carriera importanti esperienze in Italia e all'estero, ha intrapreso una collaborazione tra la sua società, Catania 1980 e la Maple Leaf Football Club di Nanchino

Salvo Bianchetti con il calcio, ha da sempre un legame profondo e solido che adesso varca anche i confini nazionali. Il tecnico catanese che può vantarsi di aver allenato il Catania in tutte le categorie e maturato in carriera importanti esperienze su altre panchine in Italia e all’estero, da qualche hanno ha cominciato a “importare” il calcio italiano in Cina.

Il prof. Salvo Bianchetti e il tecnico Salvo Scollo durante la presentazione del progetto

Le prime esperienze grazie alla collaborazione tra il Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università di Catania diretto dal prof. Giuseppe Musumeci e la Fujian Normal University di Fu Zhou in Cina, con una serie di stage che hanno visto impegnati il prof. Salvo Bianchetti e altri docenti etnei.

Il prof. Salvo Bianchetti con dei giovani tecnici cinesi

Adesso dopo aver scritto anche un libro “Il Calcio dalla A alla Z” dove si parla dell’evoluzione del calcio allargando i confini grazie anche alle sue esperienze in Cina e con la traduzione in cinese curata dalla dott. Wei Bai, il prof. Bianchetti ha dato il via ad una collaborazione tra la sua società, Catania 1980 e la Maple Leaf Football Club di Nanchino.

I giovanissimi cinesi a lezione di calcio con il prof. Salvo Bianchetti

E la settimana scorsa a Nanchino, città cinese da 9 milioni di abitanti, il prof. Salvo Bianchetti affiancato da Salvo Scollo, altro tecnico della Catania 1980, ha concluso il primo stage con i giovanissimi giocatori cinesi della Maple Leaf Football Club.

«Lo stage in Cina – racconta il prof. Salvo Bianchetti, ultime esperienze da allenatore nel 2024 in Bulgaria e Slovenia – si è svolto al Nanjing Xingzhi Base con la regia curata dalla società tedesca Leipstandard e dalla Phoenix di Nanchino con il grande supporto della traduttrice Mangdi Chen e la straordinaria organizzazione curata nei minimi particolari da Yuan Wang. È stata una settimana intensa con allenamenti mirati per il miglioramento dell’educazione calcistica utilizzando la tecnica in situazione e la formazione dei 37 tecnici della scuola calcio che ha organizzato il campus di Nanchino».

«Questo è il primo passo – continua il prof. Salvo Bianchetti – per una futura collaborazione che prevede l’arrivo a Catania di una squadra di pulcini della Maple Leaf Football Club e successivamente una nostra squadra pulcini si recherà ospite a Nanchino durante la prossima stagione per una esperienza che sicuramente risultare indimenticabile per i nostri giovani calciatori perchè Catania 80 è più di una scuola calcio! La possibilità per giovani talenti cinesi e catanesi di uscire dai propri confini per vivere esperienze che sicuramente risulteranno uniche e utili per la loro crescita sotto tutti i profili non solo calcistici».

Foto gruppo di fine corso a Nanchino per i giovanissimi calciatori cinesi

