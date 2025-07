Il tennis come il calcio: Sinner in finale a Wimbledon con Alcaraz atteso da milioni di tifosi

Sport

Sale l'attesa per la sfida nel torneo più prestigioso

Erano stati quasi 4 milioni gli spettatori a seguire la finale del Roland Garros poi persa da Jannik Sinner in uno scontro epico con Carlos Alcaraz lo scorso 8 giugno. Ma la finale di Wimbledon di oggi è già destinata a infrangere il record, avvicinando la nuova grande passione sportiva degli italiani – il tennis – ai numeri proprio dello sport nazionale per eccellenza il calcio. La partita potrà essere seguita in diretta su TV( (anche online).