Il Torino annuncia Israel, sarà il nuovo portiere

L'uruguaiano prende il posto di Milinkovic, venduto al Napoli

TORINO, 27 LUG – Il Torino ha un nuovo portiere: il club di via Viotti ha annunciato l’acquisto di Franco Israel, uruguaiano classe 2000 che approda in granata a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona per sostituire Vanja Milinkovic-Savic, ceduto al Napoli. L’ex Sporting ha firmato con il club di Urbano Cairo un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Per Israel si tratta di un ritorno nella città della Mole dopo l’esperienza con la Juventus tra il 2018 e il 2022.

