Il Torino ha preso Ché Adams, è ufficiale

agenzia

L'attaccante scozzese classe '96 arriva in granata da svincolato

TORINO, 23 LUG – Il Torino ha un nuovo attaccante, è ufficiale l’arrivo di Ché Adams. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Ché Adams. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027” fa sapere il club granata in una nota. Lo scozzese arriva da svincolato dopo cinque anni passati al Southampton, dove ha realizzato 48 reti in 191 presenze. Ora Adams si unirà al gruppo del tecnico Vanoli direttamente a Pinzolo, in Val Rendena, sede del ritiro che ospiterà la squadra fino a sabato 27 luglio, giorno dell’amichevole contro la Cremonese.

