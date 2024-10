Il Torino ritrova la vittoria, Como ko 1-0

agenzia

Decide il match il gol del giovane Njie

ROMA, 25 OTT – Dopo tre sconfitte consecutive il Torino rirova la via della vittoria e lo fa battendo il Como 1-0 in uno degli anticipi della 9/a giornata. Autore del gol della vittoria il giovane Njie che, entrato dalla panchina, a un quarto d’ora dalla fine sfrutta un erroraccio della difesa del Como per portare in vantaggio la squadra granata. Gara molto bloccata tatticamente con pochissime occasioni nella prima frazione. Nella ripresa parte meglio il Torino ma le occasioni migliori sono del Como che colpisce la traversa con Paz.

