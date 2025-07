Il Torino vende V. Milinkovic Savic ma prende Ngonge e Israel

agenzia

Doppia operazione con il Napoli, nuovo portiere sarà ex Juve NG

TORINO, 23 LUG – Il Torino sta per concludere tre operazioni di mercato, due in entrata e una in uscita. Si è sbloccata la lunga trattativa con il Napoli che riguardava due giocatori: Vanja Milinkovic-Savic è pronto a unirsi al gruppo dei campioni d’Italia guidati da Antonio Conte, Cyril Ngonge è atteso sotto la Mole nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche e ritrovare il suo “mentore” Marco Baroni. Per sostituire il portiere serbo, il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati hanno scelto Franco Israel, uruguaiano classe 2000 ex della Juve Next Gen passato nel luglio 2022 allo Sporting Lisbona, con cui ha messo insieme in totale 24 presenze in campionato e 10 in Champions League. Una presenza anche nella nazionale maggiore dell’Uruguay. Israel venerdì svolgerà i test fisici al centro di Medicina dello Sport.

