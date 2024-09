Il Trapani ha già esonerato l’allenatore dopo la débacle interna col Picerno

serie C

Licenziato Torrisi, squadra ad Aronica

La società Fc Trapani 1905 ha esonerato il tecnico della prima squadra Alfio Torrisi. All’allenatore, vincitore del campionato dei record in serie D, la società ha rivolto «i più vivi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni augurandogli le migliori fortune personali e professionali». La guida della prima squadra già dal pomeriggio di oggi, in attesa di ulteriori sviluppi, sarà affidata al tecnico della Primavera, Salvatore Aronica.