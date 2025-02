Il trofeo del Mondiale per club 2025 debutta all’Allianz stadium

agenzia

Accolto da Juventus, Dazn e tifosi

ROMA, 02 FEB – “Take it to the world” è il motto del Trophy Tour del Mondiale per Club FIFA 2025 e questa settimana è stata la Juventus la prima squadra italiana a portare il nuovo premio in Italia. Attesissimo dai tifosi di calcio di tutto il mondo, dopo aver conquistato Lisbona, Madrid, Manchester e Porto, è stata la volta anche di Torino. Svelato in anteprima dal club bianconero sabato sera, in occasione di una serata esclusiva, centinaia di tifosi hanno potuto ammirare l’ambito trofeo domenica mattina, quando è stato esposto nell’atrio dell’Allianz Stadium. Ad accoglierlo allo stadio nel pre-partita di Juventus-Empoli anche Maurizio Scanavino, CEO di Juventus, e Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, che hanno posato insieme dandogli ufficialmente il benvenuto in Italia. Mentre l’Head of Football Institutional Relations di Juventus, Giorgio Chiellini, lo ha presentato ai tanti tifosi sintonizzati su DAZN, commentando così la nuova competizione che li attende: “La FIFA Club World Cup 2025 sarà un torneo di grande prestigio, capace di riunire le squadre più importanti del mondo e di coinvolgere milioni di tifosi – le sue parole – Per la Juventus, essere tra i club che parteciperanno a questa prima edizione è un onore e un riconoscimento alla nostra storia e tradizione. C’è grande curiosità nel vedere come si svilupperà questa nuova competizione: siamo certi che sarà un evento unico, reso ancora più speciale dall’atmosfera e dallo spettacolo che solo gli Stati Uniti sanno offrire. Anche il trofeo stesso è straordinario: vederlo da vicino trasmette tanta emozione, ma nel calcio ciò che conta davvero è sollevarlo. Non vediamo l’ora di vivere questa esperienza e di condividerla con i nostri tifosi”. DAZN, broadcaster esclusivo per il torneo e unica piattaforma di live streaming sportivo ad avere una reale portata globale, trasmetterà in diretta tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025, anche in modalità gratuita, garantendo un accesso senza precedenti ai tifosi di calcio di tutto il mondo.

