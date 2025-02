Il Verona segna al 95′, per la Fiorentina altro ko

agenzia

Gol salvezza al Bentegodi di Bernede, Kean esce in barella

ROMA, 23 FEB – Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina. Allo stadio Bentegodi il Verona si impone 1-0, grazie alla rete in pieno recupero di Bernede, che rilancia l’Hellas in chiave salvezza. In avvio diverse chance per i viola, ci provano Zaniolo, Sarr e Kean costretto poi a uscire in barella dopo un colpo alla testa che gli ha causato una brutta ferita.

