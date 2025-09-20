Il Verona spaventa la Juventus, Orban risponde a Conceicao: solo un pari per Tudor

serie A

I bianconeri non proseguono le striscia di vittorie e recriminano per il rigore agli scaligeri

Al Bentegodi è andata in scena una partita equilibrata e combattuta tra Verona e Juventus, conclusasi con un pareggio per 1-1. I gol sono arrivati su entrambe le sponde: Conceicao ha aperto le marcature per i bianconeri, mentre Orban ha pareggiato su rigore per i gialloblù. Dopo tre successi consecutivi, il Verona rallenta ma mantiene comunque il primato in classifica con 10 punti, in attesa del match del Napoli contro il Pisa. La Juventus, che sale a quota 3, ha rischiato di incappare nella sconfitta contro una squadra determinata.

Mister Tudor ha rivoluzionato la formazione dopo gli impegni con Inter e Dortmund, schierando Di Gregorio tra i pali, una linea difensiva con Gatti, Kelly e Kalulu e lasciando a riposo Bremer. A centrocampo spazio a Joao Mario e Cambiaso sugli esterni, con Thuram e Locatelli al centro. In attacco, Yildiz affianca Conceicao e Vlahovic. Alla guida della Juventus, Zanetti conferma la difesa a tre davanti a Montipò, con Frese, Unai Nunez e Nelsson, mentre la coppia offensiva è formata da Giovane e Orban.

L’inizio del match è intenso ma con poche occasioni da gol: al minuto 11 Orban tenta di sorprendere la retroguardia juventina, ma la conclusione è respinta da Di Gregorio. Al 19’ è il portoghese Conceicao a rompere l’equilibrio con un destro potente che batte Montipò sul secondo palo. Il Verona prova a reagire, ma deve attendere la fine del primo tempo per riequilibrare il risultato, quando Orban trasforma un rigore causato da un fallo di mano di Joao Mario dopo revisione VAR.

Nella ripresa la Juventus avvia una pressione costante: al 52’ Yildiz lancia Vlahovic, che conclude in porta ma trova la pronta risposta di Montipò con un piede. Il Verona risponde subito e crea pericoli con Orban, che sfiora il gol in più occasioni. Al 69′ Serdar segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla la rete su segnalazione VAR per fuorigioco. Poco dopo, al 73′, Orban si rende nuovamente pericoloso con un tiro che sfiora il palo.

Tudor manda in campo Openda e David per rivitalizzare l’attacco e rialzare il ritmo della partita. Al minuto 86, Cambiaso sfiora il gol al secondo palo con una conclusione deviata che colpisce il palo. Nel finale, il Verona predilige il controllo del gioco per portare a casa un punto prezioso, che gli consente di restare in vetta nonostante il pareggio.