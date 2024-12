Il Verona torna alla vittoria, 3-2 a Parma

agenzia

Dopo quattro sconfitte di fila i veneti si rialzano

ROMA, 15 DIC – Il Verona torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e lo fa espugnando per 3 a 2 il campo del Parma, al quinto stop tra le mura amiche e raggiunto a quota 15 in classifica. Coppola, Sarr, Mosquera regalano un successo importante agli ospiti in chiave salvezza mentre ai padroni di casa non basta la grande prova di Sohm, autore di una doppietta. Per il Parma amaro finale tra i fischi.

