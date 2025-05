Il Volley Misterbianco torna in serie C: «E’ stata una stagione entusiasmante»

la promozione

Una promozione in serie C di Pallavolo frutto di tanta passione, tanti sacrifici e tanto cuore per la Nolex GNG Volley Misterbianco.

“Una stagione entusiasmante portata avanti da ragazzi, come Luca Privitera ed Emanuele Condorelli, che ci hanno messo passione e impegno- spiega il presidente della società etnea Natale Aiello- ottenere due promozioni in due anni non è da tutti ed è motivo di grande orgoglio per l’intera città di Misterbianco”.

Ricominciare daccapo, dopo essere stati anche in A2, non è stato facile ma la dedizione e il lavoro di una squadra unita ha dato i suoi frutti. Una promozione incerta fino all’ultimo dopo un esaltante testa a testa con la Vipe Volley Viagrande.