Impresa Migliozzi, l’Open d’Olanda è suo

Dp Tour, vicentino prevale al play-off e festeggia 4/o titolo

ROMA, 23 GIU – Sessantanove anni dopo l’ultima volta (Alfonso Angelini nel 1955) un italiano torna a vincere l’Open d’Olanda. Ad Amsterdam, nella 105/a edizione del KLM Open, Guido Migliozzi supera, con un birdie alla seconda buca del play-off, l’inglese Joe Dean, lo svedese Marcus Kinhult, e festeggia il quarto titolo in carriera sul DP World Tour. Grande prova degli azzurri nei Paesi Bassi, sono infatti quattro quelli nella Top 10: Andrea Pavan si è classificato quarto davanti a Matteo Manassero, settimo, e a Filippo Celli, decimo. Nell’Olympic day, Migliozzi, che ha partecipato ai Giochi di Tokyo e prenderà parte a quelli di Parigi, torna al successo a distanza di quasi due anni dall’ultima volta (Open de France nel settembre 2022) e stacca il pass per disputare, per il quarto anni di fila, il The Open (quarto Major maschile in programma dal 18 al 21 luglio in Scozia). E ora in Emilia-Romagna, dal 27 al 30 giugno, all’Adriatic Golf Club di Cervia, sarà tra i protagonisti più attesi della 81esima edizione dell’Open d’Italia.

