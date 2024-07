In attesa di novità dal mercato, secondo giorno di ritiro per il Catania ad Assisi: il tecnico Toscano cura già tutti i dettagli

SERIE C

Oggi potrebbe esser il giorno dell'annuncio del difensore Mario Ierardi e resta aperta la pista che porta alla punta Merola

Oggi dovrebbe essere il giorno di Mario Ierardi, difensore centrale che il Catania preleverà dal Vicenza. In attesa di notizie di mercato, la squadra rossazzurra ha cominciato il secondo giorno di ritiro ad Assisi.

Il primo, come testimonia il video pubblicato sui canali ufficiali della società, è volato via tra corsa, primi calci alla palla e accenno agli schemi, suggellati dai gol di De Luca, Carpani e Cianci. Quello che i tifosi hanno apprezzato è la grinta e la cura dei dettagli che il tecnico Toscano ha preteso fin dai primi istanti di lavoro sul terreno di gioco umbro.

Mattinata di lavoro, nel pomeriggio seconda seduta alle l7, con il diesse Faggiano che dietro le quinte lavora per assicurare i rinforzi necessari al club (la pista che porta alla punta Merola del Pescara è difficile, ma non un discorso chiuso) ma anche alle uscite. Chiricò al Vicenza? Si discute, così come si attendono schiarite a Taranto per dare ai pugliesi Rapisarda, Welbeck e Bocic.