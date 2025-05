In Brasile sicuri, Ancelotti ct della Selecao dal 26 maggio

agenzia

Atteso l'annuncio della federcalcio, obiettivo i mondiali 2026

ROMA, 12 MAG – In Brasile aspettano solo l’annuncio ufficiale. Secondo i media locali, Carlo Ancelotti sarà il ct della nazionale verdoro dal prossimo 26 maggio, quando avrà terminato la stagione, deludente, con il Real Madrid; sull’ennesima puntata della telenovela con il tecnico italiano protagonista adesso in Brasile non hanno più alcun dubbio e la federcalcio annuncerà a breve l’ingaggio, con un contratto fino alla fine del mondiale 2026. “Ancelotti assumerà ufficialmente la guida della squadra dal 26 maggio – scrive O Globo – E’ la prima volta che la Selecao sarà guidata da un allenatore straniero. Le trattative sono state condotte dall’imprenditore del mercato finanziario Diego Fernandes, che ha guidato le trattative per conto della CBF”. Nell’accordo, scrive ancora il giornale brasiliano oltre alle cifre elevate con bonus di 5 milioni di euro se la nazionale dovesse vincere il mondiale, sarebbero inclusi alcuni benefit come il “noleggio di un jet che lo porterà più volte in Europa. Oltre ai costi dell’appartamento a Rio de Janeiro”.

