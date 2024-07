In campo per gli animali, al via la partnership tra Enpa-Lega B

agenzia

Nel corso del prossimo campionato tante iniziative Pet Friendly

ROMA, 04 LUG – Sensibilizzazione e premura. Sono queste le basi da cui è nata la partnership tra la Lega di Serie B e l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) per una collaborazione speciale a tutela degli amici a quattro zampe. Una campagna ‘Pet Friendly’ che si svilupperà nel corso del prossimo campionato di B e che vedrà su tutti i campi numerose attività al fine di aumentare la consapevolezza sulla cura degli animali e la loro adozione. L’idea nasce da un progetto di responsabilità sociale che possa coinvolgere sempre più tifosi, calciatori, squadre e comunità locali, creando così una rete informativa e di relazioni che accresca la conoscenza di un mondo tutto da scoprire. In tal senso, saranno previste raccolte fondi, magliette dedicate, contenuti video e social, led e stand informativi. “Portare la tutela degli animali negli stadi – afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa -, farlo attraverso lo sport e con una realtà come la Lega di B, che è amata e seguitissima in Italia, per noi è già una grande vittoria: un assist per i diritti degli animali che cogliamo con entusiasmo. Insieme possiamo realizzare bellissime iniziative e non vediamo l’ora di iniziare”. “Una partnership inedita per la Lega di B – dichiara il presidente Mauro Balata -. In passato abbiamo promosso azioni a favore dei cani maltrattati e sull’importanza dell’amore che possono offrire e ricevere da noi. Desidero ringraziare Enpa per una sinergia nella quale ritroviamo affinità e condivisione di valori, ossia l’attenzione ai più deboli e a chi soffre, che attraverso lo sport auspichiamo possa estendersi anche ai nostri amici a quattro zampe”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA