In Fa Cup il primo gol di Chiesa con il Liverpool

Ex Juve si sblocca nel match di coppa contro Accrington Stanley

ROMA, 11 GEN – Primo gol con la maglia del Liverpool per Federico Chiesa. L’ex attaccante di Fiorentina e Juve, che sta trovando pochissimo spazio in Premier League (appena 18′ complessivi) e ancora meno in Champions (un solo minuto, a settembre contro il Milan) è entrato nel tabellino dei marcatori della sfida del terzo turno di Fa Cup che il Liverpool ha vinto 4-0 a Anfield contro l’Accrington Stanley, formazione di quarta serie.

