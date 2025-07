In Germania 200/o Gp per Marc Marquez, torta e poi warm up

agenzia

Lo spagnolo precede Zarco e Oliveira, decimo Bagnaia

ROMA, 13 LUG – Una festicciola ai box, con tanto di torta celebrativa, per i suoi 200 gran premi in carriera, poi Marc Marquez ha cominciato la domenica in pista col warm up del Gp di Germania, facendo subito segnare il miglior tempo. Su pista umida dopo la pioggia della notte, lo spagnolo della Ducati ha girato in 1:28.802 precedendo Johann Zarco (Honda) e Miguel Oliveira (Yamaha Pramac). Solo decimo tempo per Francesco Bagnaia, staccato di oltre un secondo. Il piemontese della Ducati partirà proprio dalla decima piazza in griglia, vista anche l’assenza di Franco Morbidelli caduto ieri nella gara sprint e tornato in Italia per esami alla spalla sinistra. Per una curiosa coincidenza, al Sachsenring festeggia anche Marquez junior, Alex, che in sella alla Ducati Gresini correrà il suo centesimo Gp. Nel warm up ha ottenuto il quinto tempo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA