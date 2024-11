In gol con la Roma tra gioia e emozioni,ecco Bomber sotto la Sud

agenzia

Storia 30 cannonieri giallorossi fino a Dobvyk,l'ultimo arrivato

ROMA, 29 NOV – Cinquemilasettecentonovantanove… dal 22 luglio 1927 ai giorni nostri. Sono i gol segnati nella sua Storia dalla Roma, in campionato, Coppe italiane ed europee, compreso l’unico anno di Serie B nel 1950-51. E quanti “idoli”, quanti cannonieri in 97 anni, da un secolo all’altro, da un millennio all’altro. Nel libro “Bomber sotto la Sud” sono raccontati quelli a partire dal 1965, quando l’autore, ancora bambino, correva in Curva Sud per esultare ai gol del “Bisonte”, al secolo Paolo Barison. Una storia, una dedica affascinante, raccontata attraverso 30 cannonieri, fino ad Artem Dobvyk ultimo arrivato. Pagine di aneddoti, gol di destro e sinistro, di testa, vittorie, sconfitte, momenti dolci e amari. Dalla tragedia di Giuliano Taccola, all’esultanza tutta personale di “Pierino la Peste” Prati, al bomber di Crocefieschi O’Rey Roberto Pruzzo, e alla fuga da guerre e terrore di Lucio Mujesan o Edin Dzeko, “Il Cigno di Sarajevo”. Percorrendo un filo magico che parte da Paolo Barison e arriva ad Artem Dobvyk, entrambi con lo stesso numero 11 sulla maglia. Sessanta anni con i gol di 30 bomber E leggendo capitolo dopo capitolo, si entra sempre più nel “romanismo” quella emozione che puoi respirare nei vicoli, rioni, piazzette, periferie di Roma. Popolare, popolosa e nobile. Quel sentimento profondo che ha sempre confessato, 307 gol a parte, Francesco Totti: “Orgoglioso di essere nato romanista”.

