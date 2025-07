In Inghilterra Paquetà assolto dall’accusa di scommesse

agenzia

FA lo aveva accusato di essersi fatto ammonire deliberatamente

LONDRA, 31 LUG – Il centrocampista del West Ham Lucas Paquetá è stato scagionato dalle accuse di scommesse da una commissione di regolamentazione indipendente, quasi due anni dopo l’avvio di un’indagine da parte della Federcalcio inglese. La FA aveva avviato l’inchiesta nell’agosto 2023 e il nazionale brasiliano era stato incriminato a maggio dello scorso anno con l’accusa di essersi fatto ammonire deliberatamente “con lo scopo improprio di influenzare il mercato delle scommesse”. Paquetá, 27 anni, rischiava una squalifica a vita se ritenuto colpevole. Le quattro accuse a suo carico riguardavano una partita di Premier League contro il Leicester City del 12 novembre 2022, nonché quelle del 2023 contro l’Aston Villa del 12 marzo, il Leeds United del 21 maggio e il Bournemouth del 12 agosto. La commissione ha ritenuto che queste quattro accuse “non fossero provate” dopo l’udienza. Paquetá è stato anche accusato di due capi d’imputazione per mancata collaborazione alle indagini dopo aver violato la “Regola FA F3 in relazione a presunte inadempienze ai sensi della Regola FA F2”, relativa alla fornitura di informazioni e documenti. Ha negato anche queste accuse, ma la commissione di regolamentazione le ha ritenute provate e “deciderà una sanzione appropriata per queste violazioni il prima possibile”. Non dovrebbe comunque trattarsi di una sanzione pesante e ora il West Ham può fare il proprio mercato sapendo di poter contare sul brasiliano, “Fin dal primo giorno di questa indagine, ho sostenuto la mia innocenza contro queste accuse estremamente gravi – il commento dell’ex milanista Paquetá -. Non posso dire altro in questo momento, ma vorrei esprimere la mia gratitudine a Dio e il mio desiderio di tornare a giocare a calcio con il sorriso sulle labbra. Grazie a mia moglie chemi è sempre rimasta accanto, al West Ham United, ai tifosi che mi hanno sempre sostenuto, alla mia famiglia, ai miei amici e al team legale che mi ha supportato: grazie di tutto”. L’avvocato di Paquetá, Alastair Campbell, ha dichiarato a Bbc Radio 5 Live che il suo cliente è “molto emozionato e molto felice” e che si è “tolto un peso enorme dallo stomaco”.

