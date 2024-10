In mostra le maglie del Bari calcio, ospite l’ex ct Ventura

agenzia

'La squadra biancorossa torni dove merita di stare'

BARI, 08 OTT – Dalla coppa della Serie B, alzata da Antonio Conte nel 2009, alle maglie storiche che hanno accompagnato la storia del Bari calcio. Sono solo alcuni dei cimeli esposti nella sede del Consiglio regionale pugliese nell’ambito della mostra ‘Tutti i colori della Puglia’, organizzata a Bari dalle associazioni CasaBari e Museo del Bari, con il patrocinio del Comune. Oggi, ospite d’eccezione, l’ex ct della Nazionale, ed ex allenatore del Bari, Giampiero Ventura. “Bari – ha detto – è diventata casa mia, è un pezzo di storia della mia vita ed è sinonimo di tanti ricordi piacevoli, sportivi e non. Un po’ mi emozione rivedere le maglie del Bari che fu, e che speriamo ritorni”. A chi gli ha chiesto se il suo calcio offensivo sia rimasto “memorabile”, Ventura ha risposto che “ormai quella è diventata preistoria, bisogna parlare di futuro e l’augurio che faccio, perché ormai sono barese adottato, è che la squadra torni dove meriti di stare perché è una piazza che fa 50-60mila spettatori allo stadio quando viene offerto uno spettacolo buono”. Ventura ha chiarito che il Bari “merita di stare in una categoria superiore e per andarci non bastano le parole. Attraverso i fatti spero non solo che si si arrivi, ma che ci si rimanga in maniera stabile”. Parlando del campionato attuale di Serie B, che vede il Bari al 12esimo posto, Ventura ha detto di essere “più fiducioso dell’anno scorso, quest’anno credo ci sia una squadra competitiva e un buon allenatore”.

