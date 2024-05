In Moto3, David Alonso migliora ancora il record del Mugello

agenzia

Il colombiano abbatte di nuovo crono e massima velocità di punta

SCARPERIA (FIRENZE), 31 MAG – David Alonso (Cfmoto-Team Aspar) ha fatto nuovamente segnare il giro record del circuito del Mugello durante la sessione di prove del pomeriggio, valevoli per il gran premio d’Italia di Moto3. Il pilota colombiano, leader del mondiale, dopo aver ottenuto questa mattina il crono record girando in 1’55’818, nel pomeriggio è riuscito a demolire questo tempo fermando le lancette a 1’54’671, migliorandosi di ben 1”147 millesimi. Suo anche il record di massima velocità in fondo al rettilineo del traguardo del Mugello: il suo tachimetro ha segnato 251,7 km/h.

