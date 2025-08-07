In pensione magazziniere Napoli dopo mezzo secolo, ondata social

agenzia

Da Di Lorenzo a Meret e tifosi,quanto affetto per Tommy Starace

NAPOLI, 07 AGO – Lo storico magazziniere del Napoli va in pensione: dopo mezzo secolo al servizio degli azzurri, amato da tifosi e calciatori, Tommy Starace passa le consegne. E sui social è un’onda di affetto nei suoi confronti. Starace, una figura sempre presente negli spogliatoi e nelle trasferte, in ogni partita, una figura bonaria, paterna e rassicurante per molti, saluta sui social, mentre beve un caffè sul lungomare di Napoli col Vesuvio sullo sfondo. Questo il suo post: “In tanti mi state domandando perché non sto più con la squadra… dopo 50 anni di onorato servizio per il mio amato calcio Napoli ho deciso di fermarmi per riposarmi, godermi un po’ di relax e tempo con la mia famiglia. Continuerò insieme a voi tifosi a sostenere la squadra e la città che rappresenta! Ringrazio per questo fantastico percorso insieme”. Il post in serata aveva raccolto 40mila mi piace e tantissimi commenti, a cominciare dal ‘cuore’ del capitano Di Lorenzo, quello di Alex Meret, di Kvaratskhelia, che scrive “Tommy the best”. E poi Pasquale Mazzocchi, Faouzi Ghoulam, “Ti vogliamo bene Tommaso, la squadra perde un grande uomo”, Gökhan Inler, ma sono tantissimi i calciatori del presente e del passato che lo salutano e lo ringraziano. Tra i commenti molti ricordano che Tommy è stato l’unico del Napoli “a vincere tutti e quattro gli scudetti”: “la vera storia del Napoli, da Diego ai giorni nostri”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA