In Premier League prima sconfitta del Liverpool di Slot

agenzia

Nottingham Forest passa ad Anfield. City, doppietta di Haaland

LONDRA, 14 SET – La quarta giornata di Premier League regala la prima grande sorpresa: il Nottingham Forest espugna Anfield infliggendo la prima sconfitta ufficiale, nello specifico per 1-0, al nuovo Liverpool di Arne Slot. La rete che decide il match è di Hudson Odoi al 27′ st. Così, per via della battuta d’arresto dei Reds, Il Manchester City rimane solo in vetta. A trascinare la squadra di Guardiola contro il Brentford è il solito Erling Haaland che, dopo la rete di Wissa al primo minuto di gioco, ribalta il risultato con una doppietta: alla fine è 2-1. E’ pareggio, 1-1, nel derby di Londra tra Fulham e West Ham, e finisce pari (2-2) anche Crystal Palace-Leicester. Prima vittoria, dopo due ko, per il Manchester United, a spese del Southampton, che giocava in casa. Onana para un rigore ad Archer, poi De Ligt, Rashford e Garnacho al 96′ firmano il largo successo dei Red Devils.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA