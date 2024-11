In stadi di serie C la campagna ‘Lilt for men’ con Collina

agenzia

E' testimonial iniziativa per la prevenzione dei tumori maschili

ROMA, 27 NOV – Il volto di Pierluigi Collina entrerà in trenta stadi di Serie C durante la 17/a giornata di campionato, nel prossimo fine settimana, nell’ambito della nuova campagna della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ‘Lilt for men’ dal claim “Fallo per la tua salute”, che ha come protagonista il presidente della Commissione arbitrale Fifa. “Il cartellino blu, col piccolo ribbon tipico delle iniziative a favore della salute, – commenta Collina – è per ‘ammonire’ gli uomini su quanto sia importante la prevenzione e l’effettuare controlli periodici. Credo che lo sport abbia il compito di aiutare campagne di sensibilizzazione come quella della Lilt e sono molto contento di poter offrire il mio contributo”. In campo, l’arbitro consegnerà il cartellino blu ai capitani delle squadre che lo esibiranno alla squadra e al pubblico, mentre lo speaker dello stadio racconterà il significato del gesto di prevenzione promosso dalla campagna e i led di bordocampo mostreranno la grafica dedicata. Attraverso questa campagna, la Lilt mira a diffondere un messaggio chiaro: la prevenzione non è un atto occasionale, ma un impegno costante, strettamente legato a stili di vita sani e consapevoli. Fino all’1 dicembre, in tutta Italia, le associazioni territoriali della Lilt daranno vita a iniziative dedicate alla prevenzione oncologica maschile.

