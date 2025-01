In svantaggio all’82’, il Manchester United vince nel finale

agenzia

Southampton battuto 3-1 con la tripletta di Diallo

MANCHESTER, 16 GEN – In svantaggio fino all’82’, il Manchester United ha battuto 3-1 il Southampton, ultimo in classifica, con una tripletta di Amad Diallo, risalendo al 12/o posto in Premier League. I “Red Devils”, fischiati all’intervallo dall’Old Trafford e sotto 1-0 per l’autogol di Manuel Ugarte (43′), sono stati salvati dalla tripletta di Diallo (82′, 90′, 94′), esterno 22enne in gran forma. Si tratta della prima vittoria in cinque partite (tre sconfitte e un pareggio) per la squadra di Ruben Amorim in campionato.

