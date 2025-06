agenzia

Tra gli allievi anche l'ex azzurro Leonardo Bonucci

ROMA, 17 GIU – È stato inaugurato a Coverciano il nuovo corso Uefa A, il secondo massimo livello di formazione per un allenatore. Gli allievi saranno chiamati a seguire un programma didattico di 192 ore che proseguirà – sempre nelle aule del Centro Tecnico Federale – fino al prossimo 24 luglio. Tra i corsisti non mancano nomi noti del calcio italiano, a cominciare da Leonardo Bonucci, ex difensore campione d’Europa nel 2021 con la maglia della Nazionale, nonché quarto giocatore di sempre con più presenze in azzurroro. Tra i banchi anche ‘vecchie’ conoscenze del massimo campionato come Davide Brivio, Marco Capparella, Marino Defendi, Daniele Dessena, Pablo Gonzalez, Davide Marchini, Gabriel Paletta, Eros Schiavon e Miguel Veloso.

