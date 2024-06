Incontro in Indonesia tra Gerry Cardinale ed Erick Thohir

agenzia

Ex n.1 Inter, confrontati su sfide di gestire un club in Italia

MILANO, 21 GIU – Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ed Erick Thohir, ex presidente dell’Inter e attuale numero uno della federcalcio indonesiana, si sono incontrati a Jakarta, come testimonia una fotografia con stretta di mano postata sui social da Thohir. “Bello incontrare Cardinale. Vista la mia esperienza da presidente dell’Inter – il messaggio postato su Instagram – mi confronto con lui sulle sfide affrontate mentre gestivo un club in Italia. Servono fondamenta solide per poter ricostruire un club con una grande storia”. Cardinale è in Indonesia insieme a Matt Damon per uno dei suoi numerosi viaggi d’affari. Il club rossonero è da sempre attento ad interessi e prospettive del mondo asiatico, negli anni ha stretto importanti rapporti commerciali e organizzato tournée con la squadra. L’affetto dei tifosi verso il Milan è certo e anche lo stesso Cardinale durante la visita in Indonesia ha potuto valutare in prima persona la passione dei supporter asiatici, con alcuni tifosi milanisti che riconoscendolo hanno chiesto foto e selfie.

