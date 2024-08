Incubo Napoli. La squadra di Conte perde 3-0 a Verona

agenzia

Debutto vincente per gli scaligeri. Doppietta di Mosquera

ROMA, 18 AGO – Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il club azzurro perde per 3-0 a Verona contro i gialloblu che, al di là del risultato meritato, hanno dominato l’incontro. Protagonista Mosquera che, entrato sull’1-0 per gli scaligeri, ha chiuso i conti con una doppietta. Il primo gol è stato realizzato da Livramento al 5′ del secondo tempo, poi è stata la volta del colombiano Mosquers al 30′ e al 48′. I campani non sono mai apparsi in partita. Ad inizio ripresa hanno anche perso Kvaratskhelia per un leggero malore seguito da affaticamento.

