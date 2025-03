Indian Wells, Bronzetti promossa al secondo turno

agenzia

All'esordio ha sconfitto in due set l'ucraina Kalinina

ROMA, 07 MAR – Buona la prima per Lucia Bronzetti ad Indian Wells, terzo WTA 1000 stagionale in corso sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. La 26enne romagnola, n.62 del ranking, ha battuto all’esordio per 6-4, 7-5, dopo quasi due ore e un quarto di lotta, l’ucraina Anhelina Kalinina (n.54). Al secondo turno Bronzetti troverà la polacca Magdalena Frech (n.30). L’azzurra ha vinto entrambi i precedenti confronti diretti.

