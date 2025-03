Indian Wells: Svitolina ringrazia il pubblico americano

agenzia

L'ucraina "molti messaggi dopo lo scontro Trump-Zelensky"

INDIAN WELLS, 12 MAR – L’ucraina Elina Svitolina, entrata nei quarti di finale del torneo WTA 1000 di Indian Wells, ha dichiarato di aver percepito il “massiccio sostegno” del pubblico americano e di averlo ringraziato. “Sento il bisogno di giocare bene… Sento che è qualcosa che devo fare per il mio Paese”, ha commentato Svitolina, numero 23 al mondo, dopo aver battuto in tre set l’americana Jessica Pegula (n.4). L’ucraina ha espresso la propria emozione e ringraziato il pubblico americano soprattutto per il sostegno ricevuto dopo lo scontro verbale del 28 febbraio alla Casa Bianca tra il presidente Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. “Da quell’incontro nello Studio Ovale, ho ricevuto molti messaggi di sostegno dal popolo americano e anche dalle persone qui da quando sono arrivata per questo torneo, semplicemente per dimostrare il loro affetto e sostegno al popolo ucraino”, ha detto Svitolina. “Quindi sì, si basa sulla mia esperienza personale qui. Nonostante abbia giocato contro tre americane”, Ashlyn Krueger, Danielle Collins e Pegula.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA