Indiana travolge Oklahoma, il titolo Nba si assegna in gara 7

agenzia

108-91 ai Thunder, i Pacers portano la serie di finale sul 3-3

ROMA, 20 GIU – Indiana non si arrende e pareggia i conti con Oklahoma. Servirà gara 7 per decretare il vincitore del campionato Nba: i Pacers hanno travolto 108-91 i Thunder, portando sul 3-3 la serie della finale. Con le spalle al muro e l’incertezza sulle condizioni fisiche del playmaker Tyrese Haliburton (infortunio al polpaccio), Indiana ha giocato la migliore partita della serie. Entrambe le squadre, alla ricerca del loro primo titolo NBA, affronteranno un’ultima partita con una posta in gioco altissima: appuntamento domenica in Oklahoma. Era dal 2016 che le finali NBA non arrivavano a gara sette, quando Cleveland di LeBron James sconfisse a sorpresa i Golden State Warriors di Stephen Curry. Una finale inedita, non certo tra due big, ma che si sta rivelando spettacolare. In gara 6, dopo un avvio dominato dai Thunder, i Pacers hanno preso il comando nel primo quarto, per poi accelerare nel secondo e aumentare il vantaggio a 30 punti alla fine del terzo (90-60). I Pacers, abituati a vincere le partite per il rotto della cuffia, hanno dato il meglio di sè nell’ultima partita casalinga della stagione. Un successo da squadra con sei che hanno segnato almeno 10 punti, tra cui i giocatori chiave di questa finale, Obi Toppin (20 punti) e T.J. McConnell (12 punti, 9 rimbalzi, 6 assist, 4 palle rubate), entrati dalla panchina. “È stata dura. Indiana è stata molto forte. Sarà un privilegio giocare Gara 7. Abbiamo lavorato duramente per tutta la stagione per giocare questo tipo di partita in casa. Ci impegneremo, ripartiremo da zero e ci prepareremo per domenica”, ha detto l’allenatore dei Thunder Mark Daigneault. Shai Gilgeous-Alexander, il canadese miglior giocatore della stagione non è andato oltre i 21 punti. Haliburton, che ha subito uno stiramento al polpaccio destro nella partita precedente, è stato dichiarato idoneo solo due ore prima del via della sfida e ha faticato a rientrare in partita. Ma poi si è dimostrato decisivo per i Pacers, che ora sognano il gran colpo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA