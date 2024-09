Infinito Ronaldo, altro gol e regala vittoria al Portogallo

agenzia

2-1 alla Scozia di McTominay, CR7 entra e poi segna all'88'

LISBONA, 08 SET – Infinito Cristiano Ronaldo. E’ infatti di CR7 il gol che, al 43′ st, regala al Portogallo la vittoria per 2-1 sulla Scozia nella sfida di Nations League giocata questa sera. Dopo aver segnato giovedì scorso la rete n. 900 della sua carriera nella vittoria per 2-1 del Portogallo sulla Croazia, il 39enne cinque volte vincitore del Pallone d’Oro questa sera è partito dalla panchina per la prima volta dai Mondiali del 2022 in Qatar. Quando lo spagnolo Roberto Martinez ha assunto la guida della Seleçao dopo il Mondiale, ha ripristinato lo status di titolare indiscusso del 39enne CR7. Questa sera, contro la Scozia, è stato sostituito nell’undici titolare dall’attaccante del Liverpool Diogo Jota, ma nel corso del match Martinez ha dovuto cambiare idea. Infatti il Portogallo ha subito il gol degli avversari, quando la Scozia ha aperto le marcature con un colpo di testa del neo ‘napoletano’ Scott McTominay, che ha deviato in porta una punizione calciata da Andy Robertson. I campioni d’Europa 2016 e vincitori della prima edizione della Nations League nel 2019 hanno replicato ma né tre volte Rafa Leao (10′, 20′, 44′) nè due volte e Jota (23′, 31′) sono riusciti a concretizzare i loro sforzi, avendo mancato di precisione. Soltanto nel secondo tempo i lusitani sono riusciti a trasformare il loro dominio in gol, quando Bruno Fernandes, che si è fatto il regalo per il 30/o compleanno pareggiando con un sinistro dalla lunga distanza. Ronaldo, entrato nell’intervallo, ha prima colpito due volte il palo scozzese nella stessa azione (37′ st), poi ha segnato poco prima del fischio finale, da distanza ravvicinata e sfruttando l’assist di Nuno Mendes. Ora il Portogallo tornerà in campo a metà ottobre, per giocare in Polonia e poi in Scozia.

