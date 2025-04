Inglese “regala” al Catania il 5° posto e un’iniezione di fiducia in vista dei playoff (prima gara col Giugliano al Massimino)

SERIE C

A sbloccare il match a Potenza è Raimo, ma nella ripresa i padroni di casa pareggiano. Allo scadere arriva il gol del bomber rossazzurro

Quinta vittoria di fila, quinto posto in classifica. Il meglio che il Catania potesse sperare dall’ultimo turno della stagione regolare. Il 2-1 a Potenza è un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente. I rossazzurri affronteranno il primo turno in casa il Giugliano il 4 maggio al Massimino e con un pareggio (o una vittoria) andrebbe avanti tornando in casa il 7 maggio.

A sbloccare il match è Raimo dopo 13 minuti. Su angolo di Anastasio, il laterale sbuca da destra e di controbalzo colpisce in maniera imparabile. Un approccio perfetto per la squadra di Toscano che in mediana accetta il duello limitando Erradi ma anche le progressioni e la ricerca della profondità di Siatounis e di Castorani.

Il gol cambia il ritmo della partita, almeno per il Catania che si chiude in difesa aspettando di ripartire. Ma innanzitutto i rossazzurri limitano il palleggio dei padroni di casa chiudendo gli spazi nella propria trequarti. Il Potenza prova dopo 30′ con Riggio, ma a immolarsi è Di Tacchio bravo a respingere il tentativo a pochi metri da Dini. L’azione più pericolosa per i lucani è del greco Siatounis dal limite: Dini c’è e respinge in angolo. Prima del riposo ecco in azione Caturano, bravo a colpire di testa in torsione, la traiettoria è fuori misura ma di poco.

Nella ripresa il Potenza continua ad attaccare schiacciando i rossazzurri nella propria metà campo. Tentano Erradi e Petrungaro, sul secondo tentativo Dini è ancora bravo a deviare in angolo. Entra Allegretto per Anastasio. Ma è il Potenza a passare con Castorani che capitalizza un cross di Petrungaro da destra senza che nessuno riesca a limitare il goleador dei padroni di casa.

E allora Toscano schiera Stoppa, Sturaro, Dalmonte per tornare avanti con Raimo che cambia fascia, Sturaro va in mezzo e Stoppa affianca Inglese in avanti. Il Catania attacca con maggiore insistenza. E dopo aver rischiato di beccarle per il salvataggio di Sturaro sul tentativo sulla linea di porta di Verrengia, ecco il 2-1 di Inglese servito da uno strappo di Dalmonte che da destra si porta verso il centro e crossa bene, colpo di testa da grande opportunista. Alla fine esulta il Catania e prepara gli spareggi col sostegno di tutta la città.

Il tabellino

Potenza 1 Catania 2

Potenza (4-3-3): Alastra 5,5; Riggio 6, Bachini 5,5, Verrengia 5,5, Burgio 5,5; Castorani 6,5 (dal 43’ s.t. Ghisolfi s.v.), Erradi 6,5 (dal 25’ s.t. Felippe 6), Siatounis 6; Rosafio 6 (dal 25’ s.t. D’Auria 6), Caturano 6 (dal 37’ s.t. Selleri s.v.), Petrungaro 6,5 (dal 37’ s.t. Mazzeo s.v.). A disp. Cucchietti, Galano, Ferro, Milesi, Valisena, Sciacca, Rillo. All. De Giorgio 6.

Catania (3-4-2-1): Dini 6,5; Ierardi 6, Di Gennaro 6, Celli 6,5 (dal 31’ s.t. Dalmonte 7); Raimo 7, De Rose 5,5 (dal 31’ s.t. Sturaro 7), Di Tacchio 7, Anastasio 7 (dal 15’ s.t. Allegretto 5,5); Jimenez 5,5 (dal 1’ s.t. Frisenna 6), Lunetta 5 (dal 31’ s.t. Stoppa s.v.); Inglese 6,5. A disp. Farroni, Del Fabro, De Paoli, Gega, Montalto, Guglielmotti, Dal Monte. All. Toscano 7.

Arbitro: Di Reda di Molfetta 6 (Spagnolo, Mastrosimone).

Reti:Raimo al 13’ p.t.; Castoriani al 20’ s.t. Inglese al 45’ s.t.