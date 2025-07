Insigne lascia il Toronto, sta bene e vuole tornare in Europa

agenzia

Manager,contratto Osimhen scade fra un anno,potrà andare via a 0

NAPOLI, 01 LUG – Lorenzo Insigne lascia il Toronto e si guarda intorno per nuove offerte della sua parte finale della carriera. Il 34enne attaccante ex Napoli ha risolto il contratto con la squadra canadese dove gioca dall’estate del 2022, con cui ha segnato 19 gol in 78 partite in tre stagioni e mezzo. “Insigne – ha spiegato a Stile Tv Andrea D’Amico, agente del calciatore di Frattamaggiore – ha risolto il contratto col Toronto. Sono cambiati i programmi, il club ha cambiato progetto per cui Insigne è pronto ad iniziare un’avventura nuova. Insigne è quello che ottimizza il gioco della squadra, sta benissimo, è allenato, per cui è pronto per una nuova avventura. E sarà europea, è presto per dire dove, ma il ragazzo sta bene mentalmente e fisicamente e poi le sue qualità sono fuori discussione. Non so se la volontà di tornare nel calcio europeo nasconda anche la voglia di rientrare nel giro della nazionale, lui è uno che vive il calcio in maniera totalizzante e in un calcio che sta diventando sempre più muscolare, la qualità fa la differenza. Vincere lo scudetto col Napoli? Sarebbe stato il massimo per lui, ma mai dire mai”. D’Amico lavorò anche come intermediario nella trattativa Osimhen-Napoli e parla anche della punta nigeriana: “Osimhen è un bel quiz – spiega – perché ha un contratto che scade fra un anno e quindi o va via adesso oppure potrebbe essere ceduto a zero. Non so quali siano le intenzioni del ragazzo, tante volte le scelte dipendono dalle alternative che abbiamo. In Arabia tutto è possibile, sono possibili amori veloci e remunerativi come divorzi altrettanto veloci e remunerativi e lo testimoniano le avventure di allenatori e campioni. È un mercato molto ricco e bisognerà capire quanto faranno sorridere Osimhen con una eventuale proposta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA