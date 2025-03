Inter: Arnautovic, pensiamo a vincere le ultime otto e vediamo

agenzia

Il nerazzurro: 'Dobbiamo pensare a noi stessi, la squadra lo sa'

MILANO, 30 MAR – “Noi dobbiamo guardare a noi stessi. Per gli altri non possiamo fare nulla. Dobbiamo pensare a vincere le ultime otto di Serie A e alla fine vedremo dove saremo. La squadra lo sa e sente il momento, andiamo per provare a prenderlo quello scudetto”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic, intervistato da Sky dopo la vittoria contro l’Udinese.

