Inter: Bastoni, delusi prima di tutto da noi stessi

agenzia

Ko col Psg difficile da accettare, ma continueremo a lottare

MILANO, 02 GIU – “È dura, non è questo il finale che immaginavamo. Una sconfitta difficile da accettare, che lascia tanta amarezza e che richiederà tanto tempo per essere compresa”. Così il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni torna, in un post pubblicato su Instagram, sulla sconfitta in finale di Champions League contro il Psg. “Siamo delusi, prima di tutto da noi stessi – prosegue il giocatore nerazzurro -. Perché conosciamo l’importanza di questo traguardo per la nostra squadra, per il club e per tutti i tifosi che ci hanno accompagnato con passione in ogni momento. Ora più che mai, sappiamo quanto sia fondamentale sentirvi al nostro fianco. Continueremo a lottare e a scrivere nuove pagine della nostra storia. Forza Inter”, conclude Bastoni.

