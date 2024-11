Inter: Calhanoglu, ora sento il peso della delusione

agenzia

Ieri ha sbagliato un rigore dopo 19 a segno consecutivi

MILANO, 11 NOV – Non manca la delusione per il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, dopo il rigore sbagliato nella sfida di ieri contro il Napoli: il primo tiro dal dischetto del turco in maglia nerazzurra che non finisce in gol dopo 19 reti consecutive su rigore. E Calhanoglu affida così il suo pensiero a Instagram: “Il calcio è un viaggio ricco di emozioni. Prima sei sul tetto del mondo, e l’attimo dopo senti tutto il peso della delusione. Speravo veramente di mantenere il mio record positivo di rigori, ma sbagliarne uno fa parte del gioco. Ora si guarda avanti”, le parole del giocatore interista in un post sul proprio account

