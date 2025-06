Inter: Chivu ‘ambizione e passione, onorato per questo incarico’

agenzia

Il neo tecnico: 'Vogliamo finire al meglio la stagione

MILANO, 09 GIU – ⁠”Sono onorato per l’incarico che mi è stato affidato. Ho ambizione e passione, e la trasmetterò ai giocatori perché dobbiamo fare quello che una squadra come l’Inter merita, arrivare fino in fondo e lottare per vincere”. Sono le prime parole da tecnico dell’Inter di Cristian Chivu, intervistato da InterTv dopo la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2027. “Vogliamo finire al meglio questa stagione, tutti noi dobbiamo avere la passione che serve per ottenere degli ottimi risultati, bisogna essere efficienti ed efficaci – ha aggiunto -. Il mio lavoro partirà dal Mondiale per Club, dobbiamo recuperare le energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l’Inter deve fare, ovvero provare a vincere il trofeo. C’è bisogno di tutti noi, di crederci, di essere entusiasti per una stagione che ancora non è conclusa e guardare con molta positività alla prossima”.

