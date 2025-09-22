Inter: Chivu, avevamo bisogno di questa vittoria

agenzia

Potevamo chiuderla prima, possiamo fare meglio

MILANO, 21 SET – “La cosa positiva è la vittoria. Avevamo bisogno ed eravamo in debito in questo aspetto. Potevamo e dovevamo chiuderla prima, purtroppo non è accaduto ma il loro portiere era in giornata. Poi abbiamo sofferto negli ultimi minuti perché mentalmente subentrano un sacco di cose. Ma ci abbiamo creduto, abbiamo cercato di fare il nostro gioco, creare, alla fine ce l’abbiamo fatta, alla fine contava vincere ora. Abbiamo saputo anche soffrire”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Cristian Chivu, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo. “Possiamo fare meglio, possiamo velocizzare di più, far girare palla meglio, attaccare la profondità e non è facile attaccare un blocco basso. Abbiamo avuto carattere, voglia e determinazione e ci sono state giocate di qualità. Il loro portiere non ci ha permesso di chiuderla prima, poi abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto fino in fondo”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA