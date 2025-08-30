Inter: Chivu, Calhanoglu motivato e contento di stare con noi

agenzia

Contento per Pio Esposito in Nazionale, "è umile e crescerà"

MILANO, 30 AGO – “Calhanoglu ha dimostrato di voler stare in questo gruppo e di volersi migliorare perché dal primo giorno ci ha fatto vedere cose importanti. È tornato motivato e con la voglia di lasciarsi alle spalle la scorsa stagione. E’ consapevole che ciò che conta è quest’anno. Siamo contenti del suo ritorno dopo la squalifica”: così il tecnico dell’Inter Cristian Chivu – alla vigilia della sfida contro l’Udinese – sintetizza l’avventura di Calhanoglu al centro di numerose polemiche, manifestando la volontà del giocatore e del club di aprire una nuova pagina. L’allenatore e’ anche orgoglioso di Pio Esposito convocato in Nazionale. “Lo conosco da quando aveva 13 anni e so di che pasta è fatto. Ha i piedi per terra ed e’ consapevole di avere ancora tanto da imparare e dimostrare. Ma sono sfide che a lui piacciono perché e’ umile, una qualità che gli permetterà di crescere nella maniera giusta”.

